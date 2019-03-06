رياضة | صفقة برشلونة الجديدة .. تعرف على ‏إحصائيات دي يونج أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة الجديدة .. تعرف على ‏إحصائيات دي يونج أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي اياكس امستردام الهولندي، على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم فرانكي دي يونج لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام مباراة مميزة، أمام نادي ريال مدريد وقاد فريقه للصعود إلى دور الربع نهائي من البطولة.

وجاءت إحصائيات دي يونج خلال اللقاء :-

100% تدخلات ناجحة

100% فوز بالالتحامات الهوائية

91% نسبة نجاح التمريرات

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75 لمسة

6 كرات مسترجعة

3 كرات مبعدة ناجحة

2 مراوغات ناجحة

1 اعتراض ناجح

1 تصدي لتسديدة

1 خطأ مكتسب

يذكر أن نادي برشلونة قد نجح في التعاقد مع فرانكي دي يونج في الفترة الماضية، على أن يبدأ اللاعب الهولندي المشاركة مع البارسا من الموسم القادم.