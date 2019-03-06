رياضة | ماذا قدم أبو قير مع "الكأس" في 20 مباراة بالقسم الثاني؟ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم أبو قير مع "الكأس" في 20 مباراة بالقسم الثاني؟ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة، موسماً مميزاً، خلال مبارياته بالمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مشوار الفريق السكندري، خلال 20 جولة، أقيموا حتى الآن، وقبل 6 جولات على تحديد الفريق صاحب السعادة، والذي سيتأهل للدوري الممتاز.

حقق أبو قير الفوز خارج الديار في مباراتين، على حساب غزل المحلة، ومركز شباب تلا، وتعادل فى مثلهما، أمام الرجاء وكفر الشيخ، وخسر فى ٥ مباريات من الحمام، والبلدية، ودمنهور، وفاركو، والأوليمبي، وأحرز ٨ أهداف ودخل مرماه ٩ أهداف .

وعلى ملعبه، حقق الفوز في ٨ مباريات، وتعادل لقاء وحيد، وخسر فى 3 مباريات، وأحرز ١٨ هدف وعليه ١٠ أهداف .

وبذلك يكون أبو قير قد خاض 20 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبيه 26 هدف، وعليه 19 هدف.

هدافو الفريق : أحمد غنيم ٩ أهداف ومؤمن بدوى ٥ أهداف، محمود السيد الملك ومحمد خالد وهانى السيد وإسلام الفار (هدفين) لكل منهما، علاء كمال ومحمود جاكسون ومصطفى الخواجة وأحمد حسنى (هدف) لكل منهم.

ويتبقى لأبو قير 6 مباريات، بالموسم الحالي، منهم 4 مباريات، خارج أرضة مع المنصورة و سيدى سالم و الجزيره وطنطا، ويلعب في ملعبه مع غزل المحله فاركو .

ورغم تواجد أبو قير في المركز السابع، إلا أنة يحافظ على حظوظة في الصعود للدوري الممتاز، نظراً لفارق النقاط الخمسة مع طنطا المتصدر.

- مشوار أبو قير في الموسم الحالي :

الاسبوع الاول خسارة خارج ملعبه مع الحمام ١ / ٢

الاسبوع الثانى خساره داخل ملعبه مع البلديه ٠ / ٣

الاسبوع الثالث تعادل خارج ملعبه مع كفر الشيخ ١ / ١

الاسبوع الرابع الفوز داخل ملعبه على تلا ٣ / ١

الاسبوع الخامس تعادل خارج ملعبه مع الرجاء ١ / ١

الاسبوع السادس فوز داخل ملعبه على الاوليمبى ١ / ٠

الاسبوع السابع خساره خارج ملعبه من دمنهور ٠ / ١

الاسبوع الثامن فوز داخل ملعبه على المنصورة ٢ / ٠

الاسبوع التاسع فوز خارج ملعبه على غزل المحله ٠ / ١

الاسبوع العاشر فوز داخل ملعبه على سيدى سالم ١ / ٠

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الاسبوع الحادى عشر فوز داخل ملعبه على الجزيرة ٣ / ١

الاسبوع الثانى عشر خساره خارج ملعبه من فاركو ٠ / ١

الاسبوع الثالث عشر خساره داخل ملعبه من طنطا ٠ / ٢

الاسبوع الرابع عشر تعادل داخل ملعبه مع الحمام ٠ / ٠

الاسبوع الخامس عشر خساره خارج ملعبه من البلديه ١ / ٢

الاسبوع السادس عشر فوز داخل ملعبه على كفر الشيخ ٢ / ١

الاسبوع السابع عشر فوز خارج ملعبه على تلا ٠ / ٣

الاسبوع الثامن عشر فوز داخل ملعبه على الرجاء ٣ / ٠

الاسبوع التاسع عشر خساره خارج ملعبه من الاوليمبى ٠ / ١

الاسبوع العشرين فوز داخل ملعبه على دمنهور ٣ / ٢.

ويقود أبو قير جهاز فني يضم : أحمد الكاس مدير فنى، أحمد نبيل مدير كرة، وخالد عبده مدرب عام، فيصل حليوه مشرف عام، ورفعت محمد مدرب مساعد، وإبراهيم فرج مدرب حراس مرمى، وأسامه سلام طبيب، وأحمد عبد الرحيم علاج طبيعى وعبد الله فرج مدرب أحمال، وياسر محمود مدير إدارى، ومصلح مهدى إدارى.

ترتيب المجموعة بعد الجولة ٢٠ :

١ / طنطا ٣٨ نقطة

٢ / المنصورة ٣٨ نقطة

٣ / الاوليمبى ٣٥ نقطه .

٤ / دمنهور ٣٥ نقطه .

٥ / بلديه المحله ٣٤ نقطه

٦ / الرجاء ٣٣ نقطه .

٧ / ابوقير ٣٣ نقطة

٨ / غزل المحله ٣١ نقطة

٩ / الحمام ٢٥ نقطة

١٠ / فاركو ٢٣ نقطة

١١ / كفر الشيخ ١٩ نقطة

١٢ / الجزيره مطروح ١٦ نقطة

١٣ / تلا ١٠ نقاط

١٤ / سيدى سالم ٨ نقاط