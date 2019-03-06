رياضة | مفاجآت في تشكيلة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأمراء بفرنسا، مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء والموافق 6 مارس 2019.

ويلعب نادي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد على ملعب الأمراء مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

تعد مباراة نارية بين الطرفين حيث يسعى مانشستر يونايتد للفوز باللقاء بعد أن تلقى خسارة مذلة من باريس بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب على ملعب الأولد ترافورد.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيريك بايلي، كريس سمالينج، فيكتور ليندلوف

خط الوسط: أشلي يونج، ماكتوميناي، فريد، أندرياس بيريرا، لوك شو

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خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: توماس مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، خوان بيرنات

خط الوسط: ماركينيوس، ماركو فيراتي، داني ألفيس

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، يوليان دراكسلر، كيليان مبابي

وستنقل مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HC بتعليق علي محمد علي وهناك قنوات مجانية أخرى ستذيع اللقاء مثل؛ BT Sport 2 HD بجانب قناة RMC Sport 1 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.