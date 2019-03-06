رياضة | زوجة إيكاردي تثير الجدل من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة إيكاردي تثير الجدل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت واندا نارا زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عن قرب انتقال الأخير إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثارت زوجة إيكاردي جدلاً واسعاً بشأن مستقبل زوجها وموقفه الحالي مع فريق النيراتزوري.

وحرصت زوجه مهاجم إنتر ميلان الإيطالي على متابعة حسابات نادي ريال مدريد الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، انستجرام وفيسبوك، الأمر الذي آثار جدلاً واسعاً صباح يوم الثلاثاء.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين اسم ماورو إيكاردي خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

واسبتعد الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان إيكاردي من مباريات الفريق الأخير وسحب شارة القيادة منه وتسليمها للحارس البوسني أسمير هندانوفيتش ، الأمر الذي يشير إلى اقتراب رحيله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

ونشبت أزمة كبيرة من ناحية ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا ضد إدارة إنتر ميلان بسبب تجديد عقد اللاعب وبعض الشروط التي فرضتها زوجته في العقد الجديد.