رياضة | مصر المقاصة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طلعت يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر المقاصة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طلعت يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، في الوصول لاتفاق مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

وكان من المفترض، أن ينتهي عقد المدير الفني بنهاية الموسم الجاري، إلا أن نجاحه مع الفريق وقيادته للمنافسة على المربع الذهبي بالدوري العام، جعل مجلس الإدارة يتمسك بإستمراره، على رأس القيادة الفنية.

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وأعرب يوسف، عن سعادته بتمسك الإدارة واستمراره، نافيًا وجود أى خلافات مع رئيس النادى، بسبب رحيل نجوم الفريق فى يناير الماضى، لأن جميعهم انتقلوا بعد موافقته، مؤكدًا على سعيه في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، والعودة للمنافسات الإفريقية.