شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطير فجرًا إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، القاهرة إلى الكونغو الديمقراطية، فجر الأربعاء، تمهيدا للقاء فريق فيتا كلوب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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تضم بعثة الأهلي: مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وسباستيان المدرب المساعد، وسامي قمصان، المدرب، وأليخاندرو، مدربا للأحمال، وطارق سليمان، مدربا لحراس المرمى.

كان الجهاز الفني للأهلي اختار قائمة تضم 21 لاعبا للمباراة هم: محمد الشناوي، وعلي لطفي؛ ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وإسلام محارب، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد حمودي؛ وأجاي، ووليد أزارو، ومروان محسن.

يحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة في منافسات دور المجموعات.