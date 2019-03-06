أخبار مانشستر يونايتد يوم 6-3-2019 إصابات بالجملة قبل مواجهة باريس...

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جدة - عمرو شويل يحل مانشستر يونايتد مساء غد الأربعاء ضيفاً على فريق باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث مطالب الفريق الأحمر بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء من أجل التأهل للدور المقبل ، هذا ضمن أهم أخبار مانشستر يونايتد يوم 6-3-2019.

يونايتد يعلن عن تجديد سعة ملعب أولد ترافورد



أعلن مانشستر يونايتد عن خطته من أجل تجديد سعة ملعبه أولد ترافورد بما يتناسب مع الحجم الجماهيري الكبير للشياطين الحمر، حيث يعد هذا الملعب واحداً من أشهر الملاعب العالمية في العالم.

وأشار اليونايتد أن الملعب سيتم تزويده بـ118 مركزأً جديدا للكراسي المتحركة، هذا بالإضافة إلى 158 مقعداً في نقاط مختلفة من الملعب، ليصل إجمالي المقاعد إلى 278 مقعداً جديداً.

بينما أكدت إدارة النادي على تجميد أسعار التذاكر الخاصة بمباريات الفريق للموسم الثامن على التوالي، هذا بعد أن زادت للمرة الأخيرة عام 2011.

يعد ملعب أولد ترافورد ثاني أكبر الملاعب في إنجلترا من حيث سعة استيعاب الجماهير والتي تصل إلى (76,212) متفرج، ويطلق عليه مسرح الأحلام.





10 إصابات في صفوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة باريس سان جيرمان الحاسمة



ومن أهم أخبار مانشستر يونايتد يوم 6-3-2019 ، إعلان أولي جولنار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه التي ستتجه إلى باريس من أجل المواجهة الحاسمة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتعد مهمة مانشستر يونايتد معقدة بشكل كبير حيث مطالب الفريق الأحمر بالفوز بثلاثة أهداف، وذلك بعدما خسر في الذهاب على أرضه ملعب أولد ترافورد بهدفين مقابل لا شيء.

ويغيب عن صفوف اليونايتد كل من بول بوجبا بعد طرده في مواجهة الذهاب، وأندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، أنطوني مارسيال، جيسي لينجارد بسبب الإصابة.

هذا بالإضافة إلى خوان ماتا الذي يعاني من إصابة في الفخد، وأليكسيس شانسيز المتوقع غيابه لمدة شهرين نظرا لمعاناته من مشكلة في الركبة.

بينما سيغيب أنطونيو فالنسيا، بعدما تأكد عدم ظهوره مع الفريق حتى نهاية الموسم لإصابته في الكاحل، إلى جانب المدافع فيل جونز.

وضمت قائمة اليونايتد 5 لاعبين من أكاديمية الفريق في محاولة لسد العجز الكبير والتغلب على الإصابات.

وجاءت قائمة الشياطين الحمر كالتالي :

حراسة المرمى : دي خيا، روميرو، جرانت

خط الدفاع: باييه، دالو، لينديلوف، شاو، سمالينج، ويليامز، أشلي يان

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خط الوسط: فريد، جارنير، جوميز، مكتوميناي، بيريرا

خط الهجوم: تشونج، جرينوود، لوكاكو، راشفورد





سولشاير عن مباراة باريس : سنقاتل بغض النظر عن نتيجة الذهاب



قال أولى جانر سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه سيدخل مباراة الغد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ليقاتل فيها، بغض النظر عن النتيجة، وذلك فى إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كان مانشستر يونايتد قد خسر بثنائية نظيفة على ملعبه "أولد ترافورد، فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة وهى النتيجة التى قربت أبناء سولشاير من الخروج الأوروبي.

وقال سولشاير خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفي للمباراة: " لسنا مستبعدين من المنافسة على البطولة حتى الآن، نحن نقدم أداءً رائعاً خارج ملعبنا، لن نستسلم ونخرج من البطولة بدون أن نقاتل."

أضاف : "المباراة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا، سنذهب إلى ملعبهم من أجل الاستمتاع بالمباراة، نحن نعلم أنها مباراة صعبة، لقد قدموا أداءا كبيرا امامنا في أولد ترافورد."

واختتم: " لو تمكنا من التقدم 1-0 مع نهاية الشوط الأول، فعندها من الممكن حدوث أي شيء في الشوط الثاني بالمباراة".





فيرجسون يرافق بعثة مانشستر يونايتد في باريس



قرر السير أليكس فيرجسون المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد السفر إلى فرنسا، لدعم الشياطين الحمر فى المباراة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان، والتي ستقام على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

واعتاد فيرجسون دائماً أن يساند الفريق في كل المباريات التي تقام في ملعب أولد ترافورد، لذا قرر المدرب الأسطوري للشياطين الحمر مساندته في فرنسا، خاصة أن الفريق في مهمة صعبة حيث مطالبين بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

يعد فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد حيث تولى القيادة الفنية للفريق منذ عام 1986 حتى عام 2013 أي حوالي 27 عاماً تقريباً، حقق خلالهم 13 لقباً للدوري الإنجليزي ولقبين لدوري أبطال أوروبا.