شكرا لقرائتكم لاسارتي يراهن على إسلام محارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي إعادة إسلام محارب لاعب الفريق للحسابات الفنية بعد إبعاده خلال الفترة الماضية.

وعقد سباستيان مدرب الأهلى المساعد قبل سفره للكونغو جلسة مطولة مع إسلام محارب لتحفيظه بعض الجمل التكتيكية، تهميداً للاعتماد عليه خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل تراجع مستوى عدد من المهاجمين الذين يشاركون بشكل أساسي.

وأكد إسلام محارب جاهزيته للعودة للمشاركة سواء فى مركزه أو فى أي مركز أخر يراه الجهاز الفني مناسب لقدراته، خاصة بعد سلسلة الإصابات التي ضربت عدداً من اللاعبين وأثرت على كفاءة بعض المراكز فى التشكيلة الحمراء.