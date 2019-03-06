طلائع الجيش يواجه حرس الحدود وديًا على استاد جهاز الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريقا طلائع الجيش وحرس الحدود مباراة ودية على استاد جهاز الرياضة العسكرى . ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة 26 للدورى فيما يستعد الحرس لمواجهة إنبى فى نفس اليوم ونفس الجولة . ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بينما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بنفس الرصيد من النقاط .

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