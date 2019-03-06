المقاولون يعود من الإسكندرية غدًا استعدادًا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق المقاولون العرب من الإسكندرية غدًا الخميس بعدما خاض معسكرًا مغلقًا هناك تخللته مباراتان وديتان مع إحدى فرق القسم الثانى لعلاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق مؤخرًا وكلفته الخسارة الأخيرة من بيراميدز بالدورى، خاصة أن الفريق مقبل على لقاء الزمالك . وعكف عماد النحاس المدير الفنى للفريق على مشاهدة مباريات الزمالك أمام بيترو أتليتكو الإنجولى بالكونفدرالية، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمشاهدة لقاء جورماهيا الكينى فى دور المجموعات بالكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض خاصة أنه يأمل فى تحقيق المفاجأة بالفوز وخطف الثلاث نقاط مثلما فعل أمام الأهلى فى الدور الأول واستطاع الفوز بهدف مقابل لا شىء، خاصة أنه ابتعد عن المركز الرابع قليلاً بعدما نجح المقاصة والمصرى فى رفع رصيدهما إلى 38 نقطة، بينما استمر المقاولون من خلفهما برصيد 34 نقطة .

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