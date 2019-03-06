شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات الجماعية بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأربعاء، بعد مد الراحة السلبية لمدة يومين على مدار أول أمس الإثنين وأمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن سيبدأ الفريق الأبيض عصر اليوم استعداداته لمواجهة جورماهيا الكينى التى ستقام يوم الأحد المقبل، حيث طلبت إدارة النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى نقلها لملعب بتروسبورت بالقاهرة بدلاً من برج العرب بالإسكندرية، لتفادى تعرض الفريق للإجهاد خاصة أن الفريق لديه مواجهة أخرى بعد ذلك يوم الخميس الموافق 14 مارس، فى الدورى مع المقاولون، ثم السفر للجزائر لخوض مباراة حسم بطاقة التأهل الإفريقية أمام نصر حسين داى.

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وتنتظر الإدارة البيضاء الحصول على الموافقة الأمنية خلال الساعات المقبلة من عدمه بجانب رد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حول نقل مواجهة بطل كينيا للقاهرة من عدمه.