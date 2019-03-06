ليلة خروج البطل.. سلبيات أوروبية غير مسبوقة ضمن أرقام كارثية لريال مدريد

كتب- عمر قورة:

توالت المصائب على ريال مدريد الإسباني بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا عقب تلقي درس قاسٍ من أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من المسابقة بالخسارة على ملعبه بنتيجة (4-1) على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبات الفريق الملكي بعد حصد لقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية على أعتاب الخروج خالي الوفاض من كافة البطولات، بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة وتضائل فرص منافسته على لقب الليجا.

ونستعرض في السطور التالية سلسلة أرقام كارثية لريال مدريد بعد السقوط أمام أياكس:

- ودع ريال مدريد دور الـ16...