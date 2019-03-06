مصطفى كمال يتحدث عن.. تدريب الأهلي والزمالك.. ثقة الخطيب.. واسقتالته مع رحيل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى النادي المصري البورسعيدي، إنه يعتبر الزمالك من المحطات التدريبة التي يعتز بها ويراها ناجحة، مشيدًا باستقبال مسؤولو النادي له.

وأضاف كمال ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي مساء أمس الثلاثاء ـ :"شعرت بالقلق عند بداية عملي في الزمالك بسبب عدم قبول الجماهير لي منذ البداية ولكنني اعتز بتدريب الزمالك وحينما كانت أنزل الملعب كنت أفصل واستمتع جيدًا بعملي وكابتن إيهاب جلال يعطيني الثقة".

Advertisements

وعن العمل بالجهاز الفني للأهلي بعدها، قال مدرب الحراس في عهد الفرنسي كارتيرون:"أشكر الخطيب ومجلسه على ثقته الكبيرة لأن قرار تعيني صعب فكنت أدرب قبلها مباشرة الزمالك وماحدث كرم من ربنا وثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يُعد بيتي وأعلم أن محمد يوسف كان من الداعمين لوجودي ".

وأشار إلى أنه قرر الاستقالة من الجهاز الفني للأهلي بعد مباراة الوصل والخروج من البطولة العربية لرفع الحرج عن مجلس الإدارة بالرغم من أنهم أعلنوا فقط رحيل كارتيرون ومساعد وليس نحن.

وأتم مدرب الحراس حديثه بالإشارة إلى أن الكثير نصحوه بعدم تدريب الزمالك ولكنه يشعر بالانسجام مع العمل مع إيهاب جلال الذي يتواجد معه في الجهاز الفني للمصري.