سولاري: افتقدنا القائد.. وريال مدريد أكبر منا جميعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أن فريقه افتقد للمدافع المخضرم سيرخيو راموس خلال المواجهة التي مني بها بهزيمة قاسية وسط جماهيره أمام أياكس الهولندي، أطاحت به من دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه أياكس أمستردام، بعد فوزه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، بعد تتويجه باللقب في ثلاثة أعوام متتالية.

وتحدث سولاري عن المواجهة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة قائلًا: "هذا من الوارد أن يحدث، لكنه شىء مؤلم، يبقى شيئًا مؤلمًا نشعر به بسبب مشجعينا الذين دعمونا باستمرار في الأوقات الصعبة، فعلنا كل ما بوسعنا".

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وأكمل المدرب الأرجنتيني: "الموسم صعب للغاية، لكننا متواجدون لنضع قلوبنا وشخصياتنا الحقيقية في الأوقات الصعبة، اللحظات السهلة ليست للأقوياء".

وأضاف سولاري: "ما يجب علينا أن نفعله الآن هو أن ننعم بأكبر قدر من الهدوء، وأن نصفي أذهاننا في تلك اللحظات الصعبة، علينا أن نواجهها بشخصيات قوية، لأن ريال مدريد أكبر منا جميعًا".

وحول غياب سيرخيو راموس مدافع الفريق الملكي عن مواجهة الإياب أمام أياكس بسبب الإيقاف قال سولاري: "بالطبع افتقدنا راموس، دون أن أقلل من اللاعبين الآخرين، لكننا افتقدنا القائد".

وتولى سولاري قيادة ريال مدريد بشكل مؤقت خلفًا لجولين لوبيتيجي الذي أقيل من تدريب فريق العاصمة الإسبانية بسبب تراجع النتائج مطلع الموسم، قبل أن يتم تعيينه بشكل دائم.