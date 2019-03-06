النشرة الرياضية| إقصاء الريال وقائمة الأهلي ونهاية أزمة "شوبير ورئيس الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

جاء الثلاثاء ملتهبًا بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من دوري أبطال أوروبا، بجانب انتهاء أزمة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مع رئيس الزمالك، وإعلان قائمة الأهلي لرحلة الكونغو بدوري الأبطال.

قائمة الأهلي استعدادًا لفيتا كلوب.. 7 مستبعدين

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستسافر إلى الكونغو الديموقراطية لمواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال.

عامر حسين: سيد عبد الحفيظ "دمه خفيف" .. لا أفهم ما طلبه الزمالك

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لا يقصد توجيه انتقادات للجنة المسابقات مؤكدًا أن دمه خفيف، كما تطرق للحديث عن موعد نهاية الدوري وطلب نادي الزمالك.

استشهد بـ"لفْتة صلاح".. تقارير تكشف عتاب بوجبا ولوكاكو عقب مباراة ساوثهامبتون

كشفت صحيفة ميرور ما دار بين ثنائي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وبول بوجبا، عقب مباراة الشياطين الحمر مع ساوثهامبتون في بطولة الدوري، حيث حل ساوثهابمتون ضيفًا على يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي ونجح الشياطين الحمر في الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

ماني: لا توجد أي منافسة مع صلاح.. والأولوية لتحقيق الألقاب

أكد ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، أنه لا توجد منافسة على الألقاب الفردية بينه وبين المصري محمد صلاح زميله في الفريق، لافتًا إلى حسن العلاقة بينهما.

مؤتمر نبذ التعصب ينهي أزمة شوبير ورئيس الزمالك

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أنهى مؤتمر نبذ التعصب الأزمة التي نشبت بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بعد الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

البدري يرفض التعليق على أنباء اقترابه من الزمالك

رفض حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، التعقيب على التقارير التي أشارت الى وجود مفاوضات لعودته للتدريب عبر بوابة نادي الزمالك.

أياكس يقصي مدريد من دوري الأبطال برباعية.. ويصطحب توتنهام لربع النهائي

تأهل أياكس أمستردام الهولندي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما لقن مضيفه ريال مدريد الإسباني درسا قاسيا في فنون كرة القدم واكتسحه بنتيجة (4-1) مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الستة عشر للبطولة.

محمد فضل يكشف لمصراوي حقيقة استبعاد استاد بورسعيد من أمم أفريقيا

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أنه قد يتم استبعاد ملعب استاد بورسعيد من استضافة مباريات البطولة، سلامة الجماهير أولويتنا.

الأهلي يعلن لمصراوي حجم إصابة حمدي فتحي وفترة غيابه

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، عن الإصابة التي لحقت بلاعب فريقهم حمدي فتحي، خلال مباراة بتروجت مساء يوم أمس الاثنين.

ليلة خروج البطل.. سلبيات أوروبية غير مسبوقة ضمن أرقام كارثية لريال مدريد

توالت المصائب على ريال مدريد الإسباني بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا عقب تلقي درس قاسٍ من أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من المسابقة بالخسارة على ملعبه بنتيجة (4-1) على ملعب سانتياجو برنابيو.