رياضة | وفد رفيع المستوى يستقبل الأهلي في كينشاسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد رفيع المستوى يستقبل الأهلي في كينشاسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السفير حمدي شعبان سفير مصر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفدًا رفيع المستوى لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في كينشاسا.

وغادرت بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، القاهرة فجر اليوم متوجهة إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، لملاقاة فيتا كلوب، بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والتي يحتل المارد الأحمر صدارتها برصيد 7 نقاط.

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وكان الجهاز الفني قد اختار قائمة تضم 21 لاعبا للمباراة على النحو التالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي؛ ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف؛ وعلي معلول، ومحمود وحيد، وإسلام محارب، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد حمودي؛ وأجاي، ووليد أزارو، ومروان محسن.

وكان قد سبق البعثة كلٌ من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري. وذلك للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية وتذليل العقبات للفريق من أجل العودة بنتيجة إيجابية، والتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة في منافسات دور المجموعات.