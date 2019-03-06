رياضة | أسينسيو وتاديتش الأفضل في لقاء آياكس وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسينسيو وتاديتش الأفضل في لقاء آياكس وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع ريال مدريد الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا على يد آياكس أمستردام الهولندي بالخسارة في مباراة العودة في دور الستة عشر من البطولة بأربعة أهداف مقابل هدف بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ومنحت شبكة هو سكورد البريطانية تقييم لآداء لاعبي الريال في الخسارة المدوية التي أطاحت بهم خارج بطولة دوري الأبطال من دور الستة عشر.

وكشفت الشبكة عن اللاعب الأفضل ونظيره الأسوأ في صفوف الريال خلال اللقاء بموجب ما قدمه اللاعبون بشكل منفرد.

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واختار موقع هو سكورد ناتشو فيرنانديز ليكون أسوأ لاعب في ريال مدريد وفي اللقاء ككل بحصوله على أقل تقييم بواقع 4.4 من 10.

وحصل ماركو أسينسيو على لقب أفضل لاعب في الملكي خلال المباراة بتقييم هو الأعلى بين زملائه بواقع 8.2 من 10.

أما رجل المباراة ككل، فحصل عليه دوسان تاديتيش نجم آياكس بتقييم مثالي بلغ 10 درجات من 10 على مباراته الرائعة مع الفريق الهولندي.