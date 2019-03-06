رياضة | هاني رمزي لـ"الخليج 365 الرياضي" : لا نية لاستبعاد وردة واكتفينا بالتحذير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي لـ"الخليج 365 الرياضي" : لا نية لاستبعاد وردة واكتفينا بالتحذير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، حقيقة ما تردد عن استبعاد عمرو وردة لاعب فريق أترومس اليوناني، من معسكر الفراعنة المقبل.

وقال هاني رمزي المدرب العام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرباضي" إنه لا نية لاستبعاد اللاعب من المعسكر المقبل، تمامًا كما تردد بالساعات الأخيرة.

وتابع رمزي، "اكتفينا بتحذير اللاعب من الدخول في مشاجرات مجددًا مع الجماهير، وضرورة التركيز بالمباريات".

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وأضاف " وردة، من أهم اللاعبين التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة أجيري، بسبب تمتعه بالقدرات الفنية المتميزة واستحالة الاستغناء عنه لمجرد مناوشات".

كان عمرو وردة، دخل في مناوشات مع جماهير ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الخروج من منافسات الكأس، ما جعل إدارة ناديه بعقوبته وتدريبه منفردًا، وتحذيره من تكرار الأمر.

ويستعد المنتخب، للدخول في معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا لمواجهتي النيجر بالتصفيات الإفريقية، ونيجيريا وديًا على ملعب ستيفان كيتشي تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.