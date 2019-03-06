رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ملعب الأمراء في فرنسا أبوابه لاستضافة قمة أوروبية نارية ستجمع بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في عودة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

ويلتقي نادي باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد على ملعب الأمراء مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة الفريقين مشتعلة نظراً للخسارة التي تلقاها مانشستر يومايتد في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة في ليلة تألق أنخيل دي ماريات الذي استفز جمهور الشياطين كروياً بإمتياز.

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ويأمل نادي مانشستر يونايتد في عمل "ريمونتادا" تاريخية أمام أقوى خط هجوم في أوروبا مكون من "مبابي وكافاني ودي ماريا"، وسيكون سولشاير على موعد مع تحدٍ جديد.

وستكون مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HC بتعليق علي محمد علي وهناك قنوات مجانية أخرى ستذيع اللقاء مثل؛ BT Sport 2 HD بجانب قناة RMC Sport 1 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.