رياضة | 7 مباريات نارية في الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات نارية في الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني إقامة سبع مباريات ساخنة في الثانية والنصف من عصر الخميس في صراع قوى من أجل التأهل للدروى الممتاز ومحاولة هروب أندية القاع من شبح الهبوط للقسم الثالث.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة 21 خلال السطور التالية :

- اسوان مع تليفونات بني سويف

على استاد اسوان، يحل فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 35 نقطة، ضيفاً على المتصدر فريق أسوان، صاحب الـ 47 نقطة، بقيادة مجدي عبد العاطي، وشهد لقاء الدور الأول، التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- بنى سويف مع تحرير أسوان

يلتقي فريق بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 39 نقطة مع فريق التحرير صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد 21 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- النصر للتعدين مع المنيا

يواجه فريق النصر للتعدين العاشر بقيادة عادل عبد الحميد برصيد 21 نقطة، نظيره فريق المنيا الرابع بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 32 نقطة، وتعادل الفريقان 1-1 على ملعب المنيا.

- الاعلاميين مع الألومنيوم

يلعب فريق الاعلاميين صاحب المركز الخامس بقيادة جميل حلمي برصيد 31 نقطة، لقاء هام ومرتقب، على ملعبه، أمام فريق الالومنيوم الثامن بقيادة ياسر الكنانى برصيد 25 نقطة، وفاز الالومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور الاول.

- ديروط مع الفيوم

يحل الفيوم صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مجدى طلبه برصيد 21 نقطة، ضيفاً على فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة عماد سمير برصيد 27 نقطة، وتفوق أبناء الفيوم ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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- سوهاج مع الوليدية

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة عصام مرعى برصيد 25 نقطة فريق الوليدية الأخير بقيادة عادل خليل برصيد 10 نقاط، وتغلب سوهاج خلال الدور الأول بهدف دون مقابل.

- ناصر ملوي مع طهطا

يخوض فريق مركز شباب ناصر ملوي صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد هريدى برصيد 14 نقطة، مباراة هامة ومصيرية مع فريق طهطا صاحب المركز التاسع بقيادة اشرف السيد برصيد 25 نقطة، وكانت نتيجة الدور الأول فوز طهطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 47 نقطة

2- بنى سويف 39 نقطة

3- التليفونات 35 نقطة

4- المنيا 32 نقطة

5- الاعلاميين 31 نقطة

6- ديروط 27 نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- الالومنيوم 25 نقطة

9- طهطا 25 نقطة

10- النصر للتعدين 21 نقطة

11- الفيوم 21 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط