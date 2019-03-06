رياضة | موعد مباراة روما وبورتو اليوم الأربعاء 6 مارس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما وبورتو اليوم الأربعاء 6 مارس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي بورتو البرتغالي، منافسه فريق روما الإيطالي، اليوم الأربعاء 6 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدرجاو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق روما الإيطالي لتحقيق إنجاز جديد هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد خروج الفريق في الموسم الماضي، على يد نادي ليفربول الإنجليزي في الدور النصف نهائي من البطولة.

ويرغب نادي بورتو إلى التأهل لدور الربع نهائي في البطولة الأوروبية هذا الموسم، وصناعة التاريخ مع الفريق البرتغالي في ظل النتائج الرائعة الذي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري البرتغالي.

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وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين نادي روما الإيطالي، وفريق بورتو البرتغالي، على ملعب الاولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لصاحب الأرض خلال اللقاء.

ويحتل نادي بورتو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي بنفيكا، ويحل نادي روما في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي برصيد 44 نقطة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة بورتو البرتغالي، ضد نادي روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.