رياضة | سولاري: ريال مدريد أكبر من الجميع.. ولست نادما على القرارات التي اتخذتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: ريال مدريد أكبر من الجميع.. ولست نادما على القرارات التي اتخذتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأنه ليس نادما على القرارات التي اتخذها.

وقال سولاري في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "انها لحظة حزينة جداً تظهر لنا ما حققناه في المواسم الماضية (4 بطولات في 5 مواسم)".

وأضاف : "بالطبع افتقدنا لسيرخيو راموس اليوم. الإقصاء مؤلم جداً ونشعر بألم الجماهير. ريال مدريد اكبر من الجميع ويعود اقوى دائماً".

وتابع : "تم إعطاء الكثير من الشباب فرصة الانضمام للاعبي كبار في ريال مدريد هذا الموسم".

وأردف قائلا : "المدرب يقوم باتخاذ القرارات قبل بداية المباراة، لست نادماً على القرارات التي اتخذتها. سيستمر هذا الموسم. يجب أن نكمل عملنا باحتراف".

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واستطرد قائلا :"غدا لدينا تدريبات ومباراة في نهاية الأسبوع في الدوري، فنحن جميعنا محترفون ونعمل بقدر الإمكان. أنا هنا للعمل وان أكون دائمًا أفضل من الأمس".

وواصل : "لقد كانت مباراة مع العديد من المتغيرات، فمن الصعب الخوض في التفاصيل : التغييرات الإجبارية والـ VAR ونجاحهم بتسجيل الأهداف".

وتابع حديثه : "لم أقبل بهذا المنصب للاستسلام. كارفخال لديه شخصية عظيمة، لقد عمل بجد خلال المباراة، يستمر الموسم رغم أننا نبتعد بالكثير من المسافة مع صاحب المركز الأول".

واختتم سولاري تصريحاته قائلا "نحن حزينون، نشعر بالألم، بذلنا جهداً كبيراً لكننا لم نصل إلى ما نريد".