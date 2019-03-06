رياضة | بعثة جورماهيا تصل القاهرة استعدادا للمواجهة المصيرية أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة جورماهيا تصل القاهرة استعدادا للمواجهة المصيرية أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جورماهيا الكيني إلى القاهرة، تمهيدا لخوض مباراة الزمالك يوم الأحد المقبل، علي ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت بعثة الفريق الكيني إلى القاهرة بعد أن خاضت مباراة الجولة الرابعة أمام نصر حسين داي الجزائري في الجولة الرابعة حيث توجه الفريق لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك.

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وتعرض القلعة البيضاء لهزيمة مفاجئة أمام جورماهيا في الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يحصد 3 نقاط أمام بترو أتليتكو بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد خمس نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.