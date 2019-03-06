رياضة | طارق محجوب يعلن قائمة الرجاء لمواجهة الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق محجوب يعلن قائمة الرجاء لمواجهة الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق محجوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء قائمة فريقه لمواجهة نظيره الحمام في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

وضمت قائمة الرجاء كلا من :-

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محمود كوكو - عمرو شعبان - إسلام الفولي - إبراهيم جمال - أمير صابر - هشام نيمار - سعيد أحمد - بلال جمال - علي حسين - وائل فراج - خالد لطفي - هشام فتح الله - إبراهيم رضا - محمد حمودة - مصطفى جميل - محمد حمبوزو - إيزاك أوساي - عزت جمال - محمود المغريي.