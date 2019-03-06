رياضة | نجم أياكس يفاجئ ريال مدريد بتصريح ناري بعد فضيحة البيرنابيو

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أعرب قائد فريق أياكس امستردام ماتياس دي ليخت عن سعادته البالغة بعد الفوز الساحق الذي حققه فريقه على ريال مدريد الاسباني بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وإقصاء الفريق الملكي خارج البطولة.

وقال "دي ليخت" في تصريحات عقب المباراة: " فوزنا على ريال مدريد مساء الثلاثاء، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا".

وأضاف: " كنا نعرف أنه من الممكن أن نحقق نتيجة إيجابية في ملعب ريال مدريد، وكان لدينا ثقة كبيرة أننا إذا لعبنا بطريقتنا الخاصة سننجح في تحقيق الفوز، لقد رأينا ذلك في مباراة الذهاب بأمستردام".

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وتابع: " كنا في أفضل حالاتنا في لقاء اليوم..وسبق وأحدثنا مشاكل لبايرن ميونيخ في ملعبهم وهو احد المرشحين للبطولة".

وعن طموحاتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا قال: " لا نعلم إلي مدي ممكن أن نصل إليه ..ونحن قادرون على المضي قدمًا بالبطولة".