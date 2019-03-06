رياضة | ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 9 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 9 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع فريق ريال مدريد الاسباني بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الـ16 للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الريال 2-1، ليصعد أياكس الهولندي لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية متفوقًا في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-3.

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وودع ريال مدريد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم (2009-10)، وتحديدا منذ إقصاءه من المسابقة على يد ليون الفرنسي في مارس 2010 بعد الخسارة (2-1) في المجموع.

يذكر أن ريال مدريد يحمل الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبًا.