رياضة | مهاجم سوهاج يخضع لعملية جراحية في ذراعه الأيسر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم سوهاج يخضع لعملية جراحية في ذراعه الأيسر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مصطفى زايد لاعب وقائد الفريق الكروى الأول بنادى سوهاج الرياضى عملية جراحية بذراعه الايسر استلزمت تركيب شريحة وذلك بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب بالمباراة الماضية أمام الإعلاميين بدورى القسم الثانى .

وتوجه زايد بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادى سوهاج برئاسة نشأت العريس وذلك علي الوقوف بجانبه فى هذه المحنة الصعبة، وعلى تحملهم تكاليف العملية بالكامل التي بلغت 50 ألف جنيه.

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وأكد قائد سوهاج على أن مجلس الإدارة أفضل من تعامل معهم على مستوى مجالس الإدارات فى جميع الأندية التى سبق ولعب لها ومعاملتهم باحترافية فى جميع المواقف.

ويحتل سوهاج المركز السابع بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى برصيد 25 نقطة، تحت قيادة فنية لعصام مرعى .