رياضة | 5 معلومات عن قمة الترسانة وسيراميكا المرتقبة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن قمة الترسانة وسيراميكا المرتقبة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بفريق سيراميكا كيلوباترا يوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء ضمن الجولة الـ ٢١ من منافسات دورى القسم الثانى .

يرصد "الخليج 365 الرياضى" 5 معلومات هامة عن الفريقين قبل المباراة المرتقبة :

١- خاض الترسانة بقيادة مديرة الفني أحمد كشري، (٢٠ مباراة) حقق خلالهم الفوز فى ١٢ مباراة، وتعادل فى ٥ مباريات، وتلقى الهزيمة فى ٣ لقاءات، وسجل لاعبوه ٣٦ هدفا، وسكن شباكه ١٣ هدفا ، يحتل الترسانة المركز الأول برصيد ٤١ نقطة .

٢- خاض سيراميكا ٢٠ مباراه فاز فى ١١ مباراة، وتعادل فى ٤ مباريات، وتلقى الهزيمة فى ٥ مباريات ، سجل لاعبوه ٣٢ هدفا، وسكن شباكه ١٨ هدفا، يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد ٣٧ نقطة، ويقوده فنياً هيثم شعبان المدرب العام، والتي تولى مهمة الإدارة الفنية عقب إستقالة رمضان السيد.

٣- فاز الترسانة على دمياط ٠/٥ بينما خسر سيراميكا من كوكاكولا ١/٣ وذلك في الجولة الماضية.

٤ – هدافو الترسانة هم : إيهاب فؤاد ٧ أهداف ، وطارق وطنى ، وهشام رجب ، والسيد حمدى بـ ٣ أهداف لكل منهم .

٥- هدافو سيراميكا هم : شادى حسين ٦ أهداف ، ومحمد أحمد ، ومحمد حسن ميدو ، وبسام أبو حديد بـ ٥ أهداف لكل منهم .

ترتيب المجموعة الثانية:

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1- الترسانة 41 نقطة

2- إف سى مصر 40 نقطة

3- القناة 39 نقطة

4- سيراميكا 37 نقطة

5- كوكاكولا 36 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- الشمس 25 نقطة

9- النصر 24 نقطة

10- الزرقا 23 نقطة

11- بورتو 22 نقطة

12- منتخب السويس 22 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط