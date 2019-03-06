رياضة | تعرف على إصابات ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على إصابات ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميجويل أنخيل دياز الصحفي في إذاعة "كادينا كوبيه" الاسبانية طبيعة اصابة ثلاثي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، وجاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، والذي تعرضوا لها خلال مواجهة اياكس الهولندي مساء الليلة.

وقال "انخيل دياز" في تصريحات عقب اللقاء: " فينيسيوس يُعاني من ضربه قوية في الساق، بينما جاريث بيل يُعاني من إصابه في كاحله بعد إلتوائه".

وأضاف: " أما لوكاس فاسكيز يُعاني من إصابه في الفخذ".

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وخسر ريال مدريد أمام أياكس 4-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وودع البطولة.