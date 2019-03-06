رياضة | خبير تحكيمي يتحدي الـ"VAR": هدف أياكس الثالث في ريال مدريد "غير صحيح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي يتحدي الـ"VAR": هدف أياكس الثالث في ريال مدريد "غير صحيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن هدف أياكس الثالث في شباك ريال مدريد غير صحيح.

وقال الشريف في تصريحات تليفزيونية: " الكرة تخطت بكاملها خط التماس، والحكم المساعد الوحيد الذي كان عليه أن يحتسب الخطأ خاصة وأنه لم يكن هناك ما يمنع رؤيته للكرة".

وأضاف: " كل الزوايا التي صورت اللقطة تبدو مخادعة، وإذا أردنا زاوية حاسمة كان علينا أن نضع كاميرا فوق خط التماس".

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وتابع: " بالتأكيد من حق حكام الفيديو أن يحتسبوا الأخطاء السابقة للأهداف مثل هذه الحالة لكن كل الكاميرات لم تكن حاسمة".

وأتم تصريحاته: " الحكم المساعد كان في وضعية ممتاز لرؤية الكرة لكنه لم يتخذ القرار الصحيح".

وكان تم احتساب الهدف الثالث لأياكس والذي سجله تاديتش بعد لجوء الحكم لـ"VAR "