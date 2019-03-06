رياضة | عاجل.. أول تعليق من سولاري بعد توديع ريال مدريد لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من سولاري بعد توديع ريال مدريد لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت علامات الحزن على سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عقب خسارة فريقه أمام أياكس الهولندي بهدف مقابل أربعة، وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري عقب نهاية المباراة :"الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمر مؤلم للغاية، لكن نحن ريال مدريد الذي توج باللقب 3 مرات متتالية، و4 مرات في أخر 5 سنوات".

وأضاف "هذا الموسم كان هناك لاعبين شباب يحاولون إدماج أنفسهم بين اللاعبين الكبار وإثبات أنفسهم، كان ذلك واضحا".

وتابع "بالطبع افتقدنا سيرخيو راموس ، أنه قائد هذه المجموعة وكنت أود أن يكون معنا في المباراة".

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وواصل "نحن محبطون، نشعر بالألم، وبذلنا جهداً كبيراً لكننا لم نصل إلى الهدف المطللوب".

وأشار " داني كارفخال لديه شخصية كبيرة وقدم كل شيء خلال المُباراة ، سوف نستمر هذا الموسم من أجل أن نترك إنبطاع جيد في النهاية".

وأوضح "لم أقبل بهذا المنصب للاستسلام، علينا مواصلة العمل والاستمرار فيه، فأنا هُنا للعمل وأريد أن أكون دائماً أفضل من أمس".

وأتم "يوم غد سوف نعود للتدريب وسنستعد لمباراة أخرى في بطولة الليجا في نهاية هذا الأسبوع ، يجب علينا جميعاً الالترام بالواجب المهني وأن نقوم بعملنا يقدر المستطاع".