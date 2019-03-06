رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صلاح محسن، تدريبات الفريق التي أقيمت صباح أمس على ملعب التتش بسبب الإصابة.

وشارك صلاح في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة قبل أن يرحل عن التدريبات قبل نهايتها بصحبة طبيب الفريق خالد محمود.

يذكر أن الأهلي سيسافر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في 9 مارس الجاري في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

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1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.