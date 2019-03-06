الأهلي يهدم السد.. والهلال يفك عقدة العين

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) قاد مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة فريقه لفوز مستحق، بعدما سجل هدفين في مرمى ضيفه السد القطري، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله قاد مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة فريقه لفوز مستحق، بعدما سجل هدفين في مرمى ضيفه السد القطري، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة»، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا،، ليتصدر الأهلي فرق مجموعته، مستغلا التعادل الإيجابي بين بيروزي الإيراني وضيفه باختاكور الأوزبكي. جاء هدفا السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 32، ورأسية في الدقيقة 76. وفاز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد، أمس، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في المسابقة نفسها ، وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه محمد الشلهوب في الدقيقة 65، وبذلك يحصد الهلال نقاطه الـ3 الأولى في البطولة ليلعب في الجولة القادمة مع الدحيل القطري في الـ12 من مارس الجاري.



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