السومة يعادل فيكتور ويتجاوز الحوسني آسيوياً

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) تمكن المهاجم الهداف عمر السومة، من التقدم خطوة جديدة نحو لقب الهداف التاريخي للنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما سجل هدفي الفوز لفريقه أمام السد مساء أمس، ليرفع السومة رصيده من الأهداف في دوري أبطال آسيا للرقم 14 منذ انضمامه لصفوف الفريق الأهلاوي، ليتساوى مع لاعب الفريق السابق فيكتور سيموس، الذي كان يعتلي قائمة هدافي الأهلي الآسيوية بـ14 هدفاً، متفوقاً على لاعب الفريق السابق عماد الحوسني الذي يحل ثالثاً بـ8 أهداف في البطولة.

تمكن المهاجم الهداف عمر السومة، من التقدم خطوة جديدة نحو لقب الهداف التاريخي للنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما سجل هدفي الفوز لفريقه أمام السد مساء أمس، ليرفع السومة رصيده من الأهداف في دوري أبطال آسيا للرقم 14 منذ انضمامه لصفوف الفريق الأهلاوي، ليتساوى مع لاعب الفريق السابق فيكتور سيموس، الذي كان يعتلي قائمة هدافي الأهلي الآسيوية بـ14 هدفاً، متفوقاً على لاعب الفريق السابق عماد الحوسني الذي يحل ثالثاً بـ8 أهداف في البطولة.

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