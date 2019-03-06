شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: سنعيد توهج الزعيم بعد أيام الفيفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد المدرب الهلالي ‏زوران بعد فوز فريقه مساء أمس على العين الإماراتي، أن الفوز كان مستحقاً، عطفاً على الأداء والمستوى الذي قدمه الفريق.

وأضاف: «‏سيطرنا على أغلب فترات اللقاء، رغم هبوط مستوى الفريق آخر الشوط الأول، إلا أننا في الشوط الثاني تحسن أداؤنا كثيراً، رغم إضاعة العديد من الفرص التي لو سجلناها لخرجنا بفوز كبير». واختتم حديثه بقوله: «‏أتمنى مواصلة الانتصارات حتى فترة التوقف»، مشيرا إلى أنه سيتخلص خلال فترة التوقف في أيام الفيفا من الضغط الذي يعيشه اللاعبون، قبل العودة للمنافسات من جديد.