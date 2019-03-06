شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يطيح بريال مدريد حامل اللقب من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «رويترز» (مدريد)

أطاح أياكس امستردام بريال مدريد حامل اللقب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما فاز عليه في عقر داره 4-1 إيابا اليوم الثلاثاء.

وسجل أياكس هدفين في الشوط الأول عبر حكيم زياش وديفيد نيريس وأضاف دوسان تاديتش ولاسه شون هدفين آخرين بعد الاستراحة ليكمل الفريق الهولندي الانتصار 5-3 في مجموع المباراتين.

وكان ريال فاز بدوري الأبطال في آخر ثلاث نسخ.