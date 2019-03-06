أياكس يطيح بريال مدريد حامل اللقب من دوري الأبطال

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جدة - خالد شويل - «رويترز» (مدريد)أطاح أياكس امستردام بريال مدريد حامل اللقب من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما فاز عليه في عقر داره 4-1 إيابا اليوم الثلاثاء.
وسجل أياكس هدفين في الشوط الأول عبر حكيم زياش وديفيد نيريس وأضاف دوسان تاديتش ولاسه شون هدفين آخرين بعد الاستراحة ليكمل الفريق الهولندي الانتصار 5-3 في مجموع المباراتين.
وكان ريال فاز بدوري الأبطال في آخر ثلاث نسخ.
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