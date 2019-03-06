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شكرا لقرائتكم صورة.. لاعب الزمالك بيلعب مع الأسد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة لاعب فريق الزمالك محمد عنتر برفقة خطيبته دنيا الحلو باحد تدريبات فقرات الاسد بالسيرك .
ويعاني محمد عنتر من إصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 1997، في مباراة سموحة بدوري الجمهورية وأن كانت المعلومات الواردة تؤكد أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة جورماهيا الكطيني بالكونفدرالية الأحد المقبل ببرج العرب.
وشارك اللاعب في اللقاء برفقة زميله محمد إبراهيم بعد استبعادهما من السفر إلى أنجولا مع بعثة الفريق الأبيض.
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