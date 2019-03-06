شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح يوم 6-3-2019 الفرعون المصرى فى kg2... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار محمد صلاح يوم 6- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث تنتظره العديد من المواجهات الهامة خاصة أن الموسم قد دخل في الجزء المهم والحاسم، خاصة أننا في انتظار المواجهة الحاسمة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونخ والتي ستحدد مستقبل الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الهامة.

ماني يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح

ومن أخبار محمد صلاح اليوم أن السنغالى ساديو ماني تحدث عن علاقته بالفرعون المصري، حيث أكد السنغالي أنه لا توجد منافسة شخصية على الألقاب الفردية بينه وبين زميله محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق.

قال ماني فى تصريحات صحفية إنه يفكر فقط فى كيفية تحقيق البطولات لنادى ليفربول خاصة أن المدير الفنى يؤكد دائمًا أن روح الفريق هى التى تجلب الألقاب والبطولات، مضيفًا: "الإعلام يخمن أننا متنافسين، ولكن لكي أكون صادقًا فلا توجد أي منافسة بيننا، وأعتقد أنه يمكنكم رؤية ذلك في العلاقة بيننا سواء داخل أو خارج الملعب".

تابع مهاجم ليفربول خلال تصريحاته للصحفيين: تريدونى أن أقول أن هناك منافسة بيني وبين صلاح؟ أهذا ما تريدونه؟ الأولوية لنا هو تحقيق الألقاب للنادي، أعرف بعض اللاعبين في العالم يبحثون عن الألقاب الفردية، ولكن بالنسبة لنا فلا نفكر في الأمر كثيرا.

أشار ماني إلى أن جميع اللاعبين يكونوا سعداء عندما يحقق أحد عناصر الفريق إنجازًا شخصيًا كونه ينسب للنادى والمنظومة بأكملها.

محمد صلاح في kg 2

وجاء من ضمن أخبار محمد صلاح اليوم أن مسئولو التعليم في مصر استعانوا بالفرعون المصري في المناهج التعليمية، خاصة أن لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، يحظى بمكانة كبيرة فى قلوب جماهير الكرة، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، نظرا لقدراته الفنية على المستوى الرياضى، وكذلك على المستوى الإنسانى.

ويٌعد محمد صلاح من أفضل لاعبى كرة القدم على مستوى العالم، حتى أصبح قدوة للكبير والصغير، مرورا بكل فئات المجتمع.

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وقد ظهر محمد صلاح فى كتاب "connect" الخاص بمرحلة الصف الثانى التمهيدى KG2حيث تم إعداد فقرة خاصة بلاعب الفراعنة نصها كالتالى : هذا هو محمد صلاح، لاعب كرة قدم مشهور، يلعب للمنتخب الوطنى، يستطيع لعب الكرة بمهارة، ويسجل الكثير من الأهداف.

محمد صلاح والشربيني والشوربجي في قائمة فوربس للمبدعين

على جانب آخر من أخبار محمد صلاح اليوم أن مجلة فوربس الأمريكية فى إصدارها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وقع اختيارها على الفرعون المصري مو صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، ونور الشربينى بطلة العالم فى الإسكواش "سيدات" ومحمد الشوربجى بطل العالم فى اللعبة نفسها ضمن قائمة المبدعين الثلاثين الأقل من 30 عامًا.

وألقت قائمة فوربس الشرق الأوسط الضوء على المبدعين الذين تألقوا وحققوا نجاح سواء ممن يتمتعون بأصول عربية أو مقيميين بدول المنطقة، وتضم القائمة 30 شخصا تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل في فبراير 2019 ، كما تحتوى مزيج من أبطال العالم ورواد الأعمال ورؤساء تنفيذيين ممن قادوا أعمالهم للنمو.

وكشفت المجلة عن إرسال استبيان لمجموعة من المبتكرين والذين قاموا بترشيح أنفسهم للقائمة، ويمثل المدرجين بالقائمة 14 مجالاً مختلفاً من 15 دولة حول العالم.

وتصدرت المصرية نور الشربينى غلاف المجلة لعدد شهر مارس الجارى بعدما أجرت حوارًا معها تحدثت فيه عن الكثير من طموحاتهما ومشوارها مع لعبة الإسكواش.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أصبح واحداً من أهم نجوم العلم بعدما تألق بشدة مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث ساهم بقوة في قيادة الفريق لبطولة نهائي دوري أبطال أوروبا العالم الماضي، بالإضافة إلى المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي.