شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 6-3-2019 ماني يتحدث عن منافسة محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار ليفربول يوم 6- 3- 2019 شهدت عدة أحداث على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الإداري أو الفني، حيث تنتظر الفريق العديد من المواجهات الهامة خاصة أن الموسم قد دخل في الجزء المهم والحاسم، حيث ينتظرهم العديد من المواجهات الحاسمة في الدوري الإنجليزي أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني يتحدث عن منافسة صلاح

أكد ساديو ماني لاعب نادي ليفربول اليوم، أنه لا توجد منافسة على الألقاب الفردية بينه وبين المصري محمد صلاح زميله في الفريق، مشيراً إلى العلاقة بينهما جيدة للغاية.

أضاف ماني خلال تصريحات لجريدة ورلد سوكر، أن الأولوية بالنسبة له هو ومحمد صلاح، هي تحقيق البطولات مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وسخر ساديو ماني من إحدي الإسئلة الموجه له عن منافسة صلاح قائلاً: تريدني أن أقول أن هناك منافسة بيني وبين صلاح؟ أهذا ما تريده؟، الإعلام يخمن أننا متنافسين، ولكن لكي أكون صادقًا فلا توجد أي منافسة بيننا، وأعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك في العلاقة بيننا سواء داخل أو خارج الملعب.

استكمل نحن نمثل النادي والمدينة، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعًا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، الأمر حسي للغاية منذ انضمامه للفريق."

وأوضح: الأولوية لنا دائماً هو تحقيق الألقاب للنادي، أعرف بعض اللاعبين في العالم يبحثون عن الألقاب الفردية، ولكن بالنسبة لنا فلا نفكر في الأمر كثيرًا.

ثم اختتم حديثه قائلاً : "لكن إذا حقق أحدنا لقب فردي فإن الجميع يكون سعيدًا، الأمر يكون جيد لليفربول ولمنتخباتنا، لأن ذلك يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتيين متتالتين 2017 ، 2018 متفوقاً على زميله في الفريق ساديو ماني.

كلوب : غير مستعد للتخلي عن آمالي في الفوز بلقب البريميرليج

ومن ضمن أخبار ليفربول اليوم حديث المدرب يورجن كلوب إن بالرغم من تراجع الفريق للمركز الثاني بجدول البريميرليج إلا أنهم لم يستسلموا إطلاقاً، بل أنهم لم يتخلوا عن طموحهم في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أضاف كلوب لموقع الفريق الرسمي "كنا إيجابيون أمام إيفرتون، كيف لم نكن إيجابيين؟ هناك الكثير ينتظرنا. ما أوصلنا إلى ما نحن فيه هو الثبات. من الصعب الفوز، وهو أمر مهم للغاية في كرة القدم".

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ثم انهى المدرب الألماني حديثه "سنحت لنا العديد من الفرص وقمنا كثيراً بإنهائها بنجاح، ولكن ليس أمام إيفرتون. لقد تغيرت الأمور بعض الشيء في جدول الترتيب. الآن نحن في المركز الثاني، وسيتي في الصدارة. الموسم لم ينتهي بعد، ولن نستسلم، مؤكداً أنه غير مستعد للتخلي عن آماله في الفوز بلقب البريميرليج.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يتصدر جدول بطولة البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي اكتفى بالتعادل أمام فريق إيفرتون، ليترك الصدرارة لمنافسه ويتراجع إلى وصافة الدوري.

مانشستر سيتي يستهدف خطف رقم ليفربول القياسي

جاء ضمن أخبار ليفربول اليوم أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لخطف الرقم القياسي الذي حققه فريق الريدز خلال صفقات يناير قبل الماضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يستدف التعاقد مع الإنجليزي بن تشيلويل لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت الصحيفة أن إذا تمت الصفقة قد تتجاوز قيمة المدافع الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول والذ يعد أغلى مدافع في العالم حيث وصلت قيمة صفقته إلى 75 مليون جنبيه إسترليني.