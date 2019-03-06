شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. كشف شخصية خليفة صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت وكالة الأنباء الروسية عن هوية الطفل الذى قام بتقليد حركات الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى خلال أحد الاعلانات التجارية الأخيرة التى قام الفرعون ببطولاتها مع الساحر الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى.

وأكدت أن الطفل يدعى محمد طه يبلغ من العمر 7 سنوات وهو طفل مهووس بالفرعون المصرى محمد صلاح، حيث قامت الوكالة بإعادة تصوير الطفل الايرانى من جديد وهو يرتدى تيشيرت محمد صلاح بعد تداول الفيديو الأول الذى قام فيه بتقليد مو صلاح قبل أسبوع فى كافة وسائل العالم.



محمد طه بورشينى

وكشف الفيديو الجديد قيام اللاعب بإرتداء زى ليفربول الكامل المخصص لمحمد صلاح وأعاد ضرب الكرة لأكثر من مرة وسجد، بالاضافة الى تواجد صورًا متعددة للنجم المصرى فى غرفة الطفل الذى أظهر عشقه للفرعون بالاضافة الى صور ليونيل ميسى.

وأوضح التقرير أن الطفل من مدينة شيراز الايرانية وتحدث محمد طه عن صلاح قائلاً: "لاعب مهذب ومؤدب ومسلم".

أضاف: محمد صلاح لاعبى المفضل لذلك أتابع كل مبارياته وتحدياته وقررت أن أواجه هذا التحدى الذى قام به فى الاعلان.

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طفل ينجح فى تقليد مهارات صلاح بالاعلان الجديد

نجح طفل صغير فى تسديد ركلتى محمد صلاح بأحد الاعلانات التجارية التى قام بها اللاعب الأسطورى مع ليونيل ميسى نجم فريق برشلونة الإسبانى.

ونشر نشطاء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو للطفل وهو يقوم بتسديد كرة لتمر من إطار سيارة، بينما قام بتسديد كرة أخرى أعلى الاطار والتى استهدفت بعض القطع التى وضعها.

وعقب تقليد محمد صلاح فى الكرتين قام الطفل الصغير الذى لم يتجاوز عمره الثمانى سنوات بالسجود والهتاف لمحمد صلاح كونه المثل الأعلى له فى الملاعب الكروية.