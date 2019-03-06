أخبار ريال مدريد يوم 6-3-2019 سولاري يرفض الاستسلام بعد رباعية أياكس...

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جدة - عمرو شويل أخبار ريال مدريد يوم 6-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة، من بينها تصريح المدير الفنى الأرجنتينى سانتياجو سولارى برفضه الاستسلام بعد هزيمة الريال المدوية أمام أياكس الهولندى وتوديعه لدورى أبطال أوروبا.

سولاري يرفض الاستسلام بعد اقصاء ريال مدريد



أخبار ريال مدريد يوم 6-3-2019 حيث تحدث سانتياجو سولارى المدير الفنى لريال مدريد عقب الخسارة 4-1 امام أياكس، قائلا "نحن حزينون، نشعر بالألم ... بذلنا جهداً كبيراً لكننا لم نصل إلى ما نريد، "كارباخال لديه شخصية عظيمة، لقد عمل بجد خلال المباراة، يستمر الموسم رغم أننا نبتعد بالكثير من المسافة مع صاحب المركز الأول فى الليجا".

"لم أقبل بهذا المنصب للاستسلام، لقد كانت مباراة مع العديد من المتغيرات، فمن التعقيد الخوض فى التفاصيل: التغييرات الاجبارية، والـ VAR ، ونجاح أياكس فى تسجيل الاهداف، أنا هنا للعمل وان أكون دائمًا أفضل من الأمس، غدا لدينا تدريبات ومباراة في نهاية الأسبوع في الدوري ، فنحن جميعنا محترفون ونعمل بقدر الإمكان، سيستمر هذا الموسم. يجب أن نكمل عملنا باحتراف".

وتابع سولارى، قائلا "المدرب يقوم باتخاذ القرارات قبل بداية المباراة، لست نادماً على القرارات التي اتخذتها، تم إعطاء الكثير من الشباب فرصة الانضمام للاعبى كبار فى ريال مدريد هذا الموسم، ريال مدريد اكبر من الجميع ويعود اقوى دائماً".

وواصل المدرب، قائلا "الإقصاء مؤلم جداً ونشعر بألم الجماهير، بالطبع افتقدنا لسيرجيو راموس اليوم، انها لحظة حزينة جداً تظهر لنا ما حققناه فى المواسم الماضية (4 بطولات في 5 مواسم)".



سانتياجو سولارى

كارباخال: ريال مدريد قدم موسما كارثيا



أخبار ريال مدريد يوم 6-3-2019، حيث أكد دانى كارباخال، مدافع ريال مدريد الإسبانى، أن فريقه قدم موسما كارثيا عقب الخسارة المذلة التى تلقاها أمام ضيفه أياكس امستردام الهولندى، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من دورى أبطال أوروبا.

قال كارباخال فى تصريحات عقب المباراة، أنه يعيش أسوأ ليلة فى حياته، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث بعد وداع دورى أبطال أوروبا.

أضاف المدافع الإسبانى أنه لم يشعر بهذا الشعور بعدم الإرتياح من قبل، موضحا أن ريال مدريد خسر كل البطولات فى أسبوع واحد على ملعبه ولا يمكن البحث عن الأعذار لأن المنافس أفضل.

يذكر أن ريال مدريد ودع مسابقة دورى الأبطال التى توج بلقبها فى المواسم الثلاثة الماضية تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان وفى وجود نجمه الأول كريستيانو رونالدو الذى رحل لصفوف يوفنتوس الإيطالى، بمجموع المباراتين 5/3، حيث كان قد تغلب على أياكس في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بهدفين مقابل هدف واحد.

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دى يونج بين كارباخال وكاسيميرو

أرقام كارثية لـ ريال مدريد أمام أياكس



أخبار ريال مدريد يوم 6-3-2019 حيث حقق ريال مدريد أرقاما قياسية سلبية بالجملة فى خسارته أمام أياكس الهولندى 4-1 فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

/ ريال مدريد تلقى هدفين فى أول 18 دقيقة من مباراة فى البيرنابيو فى دوري الأبطال للمرة الأولى على الإطلاق.

/ ريال مدريد خسر مباراتين متتاليتين على أرضه فى دوري الأبطال للمرة الأولى فى التاريخ.

/ كريم بنزيمة عادل رقم تييري هنري (112 مباراة) كأكثر لاعب فرنسى مشاركة فى دورى الأبطال.

/ الخسارة 4-1 من أياكس هى أكبر هزيمة لريال مدريد على أرضه فى مباراة إقصائية فى البطولات الأوروبية.

/ ريال مدريد هو أول فريق يربح خارج أرضه بنتيجة 2-1 في ذهاب دور إقصائى من دورى أبطال أوروبا ويتم إقصاءه فى الإياب (من أصل 9 مناسبات).

/ ريال مدريد أقصى من دورى الأبطال بعد فوزه خارج ملعبه فى مباراة الذهاب للمرة الأولى على الإطلاق.

/ ريال مدريد خسر بفارق 3 أهداف في آخر مباراتين على أرضه فى دورى الأبطال (0-3 ضد سيسكا موسكو و1-4 ضد أياكس)، بعد عدم خسارته بهذا الفارق على أرضه من قبل في البطولة.