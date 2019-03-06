الذئاب وزيدان إلى نهائي كأس «بنتلي» للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا الذئاب وزيدان إلى نهائي كأس بنتلي الامارات ضمن منافسات كأس جوليوس باير الذهبية 2019 للبولو وسيقام ختام البطولة يوم الجمعة المقبل.

وجاء تأهل فريق الذئاب بعد فوزه على فريق غنتوت 10-9 وتقدم الذئاب

في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل الفريقان في الشوط الثاني بأربعة أهداف لكل منهما كما تعادلا في الشوط الثالث بسبعة أهداف لكل منهما وفي الرابع بثمانية أهداف لكل منهما وفي الشوط الخامس والأخير نجح الذئاب في خطف الفوز بنتيجة 10-9.

ولحق فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان بفريق الذئاب ليكون طرفاً في النهائي

بعد فوزه على فريق مهرة بعد أن تقدم مهرة بهدفين دون رد في الشوط الأول بينما أدرك زيدان التعادل في الشوط الثاني 2 - 2 والثالث 3 - 3 وتقدم زيدان في الشوط الرابع 5-4 وحسم اللقاء لصالحه في الشوط الخامس 8-5.