عبدالله بن سالم: اليوم الرياضي يعزّز قيم التسامح والمحبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي أمس بمكتب سمو الحاكم، طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني 2019 في الشارقة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الرياضة والرياضيين مشيراً إلى أهمية دور اللجنة الأولمبية الوطنية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلهم في مختلف أنواع الرياضات ليكونوا خير ممثلين لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية.

ثمّن سموه مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحمل شعار «الإمارات تجمعنا»، بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش والمحبة بين أفراد مجتمع الإمارات.

واطّلع سموه على خطط اللجنة الأولمبية الوطنية واستعداداتها لمبادرة «اليوم الرياضي الوطني» في إمارة الشارقة، والتي ستنطلق في السابع من شهر مارس/ آذار الجاري بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وقدم طلال الشنقيطي وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بالشارقة، شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، على دعمه الكبير لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بالشارقة.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وصالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية للجنة الأولمبية الوطنية وعدد من المسؤولين الرياضيين.

على خط آخر، تنظم وزارة تنمية المجتمع فعاليات رياضية مجتمعية متنوعة في اليوم الرياضي الوطني، وتشتمل الفعاليات التي ستنظمها الوزارة بهذه المناسبة على أنشطة رياضية متنوعة، تستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم ومختلف أفراد المجتمع من خلال مراكز التنمية الاجتماعية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة للوزارة إلى جانب فعاليات خاصة بالموظفين في ديواني الوزارة بدبي وأبوظبي.

وتتضمن الفعاليات الرياضية «ساعة يوجا» للموظفات في ديوان الوزارة بدبي، إضافة إلى 40 دقيقة، وتنظم الوزارة بديوانها في أبوظبي فعالية المشي لمدة ساعة، فيما يلتحق موظفو الوزارة بدبي بمباراة كرة قدم احتفاءً بالمناسبة.

وخلال اليوم الرياضي الوطني، يتشارك كبار المواطنين والموظفون في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، في فعاليات رياضية منظمة، وتتنوع فعاليات مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم على مستوى الدولة خلال هذا اليوم، إذ يحتضن مركز أم القيوين للتوحد، ومراكز دبي والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة ودبا الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، العديد من الأنشطة والفعاليات.

وفي مراكز التنمية الاجتماعية، سيحتفل مركز التنمية الاجتماعية بدبا، باليوم الرياضي الوطني من خلال ساعة مشي ومباراة لكرة القدم وتمارين رياضية لكبار المواطنين، وينظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، فعالية رياضية تحت شعار «انتعش صباحاً»، أما مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين؛ فسينظم ماراثون مشي وتمارين وفعاليات رياضية متنوعة، ويحتفل مركز التنمية الاجتماعية في دبي من خلال برامج وأنشطة رياضية متنوعة تقام على قناة دبي المائية، وسيكون هناك أنشطة في مراكز التنمية الاجتماعية بالفجيرة وخورفكان وجلفار ورأس الخيمة.

كما تتفاعل حضانات وزارة تنمية المجتمع، حيث تشارك حضانة الوزارة - فرع مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بدبي، بفعاليات رياضية ترفيهية، وتنظم حضانة مركز التنمية الاجتماعية في عجمان، يوماً رياضياً مفتوحاً تتخلله مسابقات متنوعة للأطفال.

وفي منطقة الظفرة تنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق الخيول العربية الأصيلة والتي ينظمها نادي ليوا الرياضي، بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني.

وقرر نادي ليوا، إقامة السباق بواقع منافسات شوطين مخصصة للخيل العربي الأصيل؛ حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1800 متر ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة، ثم الشوط الثاني 1400 متر ويخصص للخيول الجديدة والتي لم يسبق لها المشاركة، ثم إقامة الشوط الثالث 1400 متر، في حال تطلبت المشاركة تنظيم شوط ثالث وفي حال وصل عدد المشاركين إلى أرقام كبيرة.

وشدد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي، على الأهمية الكبيرة لتنظيم وإقامة هذه المنافسة بالتزامن مع اليوم الرياضي، وقال بهذه المناسبة: واجبنا الرياضي يدفعنا إلى أن نكون في مقدمة المشاركين في فعاليات هذا اليوم، وأن نكون جزءاً مهمّاً من الأحداث المختلفة التي سنشهدها هذه الأيام، ولذلك فقد قررنا أن تكون منافسات الخيول هي الحدث الذي يساهم به نادي ليوا في منافسات اليوم الرياضي الوطني.

وقال المزروعي: أردنا أن يكون هناك حضور لليوم الرياضي، في منطقة الظفرة وأن نعطي الفرصة لسكان المنطقة للمشاركة والحضور، وكان سباق الخيول العربية الأصيلة، هو الخيار الأفضل والأمثل للمشاركة للجميع من خلال هذا التجمع الرياضي.

وثمّن المزروعي المبادرة الرائعة والأهداف التي يسعى القائمون على اليوم الرياضي من أجل تحقيقها، حيث أكد أن النجاح الكبير ظهر جلياً خلال الإقبال الكبير من كافة شرائح المجتمع من الصغار والكبار والرجال والسيدات من المواطنين والمقيمين والذين تفاعلوا العام الماضي مع مختلف الأنشطة الرياضية والتحديات التي انتشرت في مختلف أنحاء الإمارات، كما أكد الفائدة العامة للمجتمع، التي لن يكون لها حدود من خلال الممارسات الرياضية المختلفة في اليوم الرياضي.

وأوضح أن اليوم الرياضي للدولة، سيساهم في تنشيط السياحة الرياضية بحضور الجميع فيه للممارسة الرياضية بهدف أن يكون الاهتمام بالرياضة ليس في اليوم الرياضي فقط؛ بل يكون بمثابة نمط حياة في المستقبل وأن تصبح الرياضة جزءاً من الحياة اليومية للإنسان.

وتحدث حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي، عن وجود بعض التقنيات الحديثة والتي سيتم استخدامها من خلال السباق حيث قال: قمنا بالاستعانة بتقنيات حديثة من خلال التحكيم نفسه، بتركيب كاميرا وشاشة عند خط النهاية، بالإضافة إلى وجود حكام في النهاية من أجل تثبيت المراكز الفائزة.

وقال المرزوعي: نتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً على المنافسة من أبناء المنطقة والذين يتفاعلون دوماً مع هذه السباقات، لا سيما مع وجود العدد الكبير من ملاك الخيل العربية الأصيلة هنا في ليوا.