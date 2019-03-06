محمد بن سعود: شعلة الأمل رسالة إنسانية من الإمارات للعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، احتفال استقبال شعلة الأمل الخاصة بالألعاب العالمية 2019 للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه الدولة في الـ14 من الشهر الجاري، وذلك بحضور الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير المكتب الإعلامي لسمو ولي العهد، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والمحلية وكبار المسؤولين في الإمارة، والمديرين العامين ومديري الإدارات والضباط بشرطة رأس الخيمة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بشعلة الأمل التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي قال إنها أضافت للدولة إنجازاً عالمياً جديداً، يضاف إلى سجل إنجازاتها الكثيرة والعظيمة، في مختلف المجالات، وخاصة الإنسانية منها بهدف تعزيز القيم الإنسانية وبث روح التسامح والتلاحم والوئام بين شعوب العالم أجمع.

وأضاف سموه: «نحن في دولة الإمارات نفخر ونعتز بقيادتنا الرشيدة التي تحرص على غرس قيم الإنسانية النبيلة في نفوس كل مواطن ومقيم وزائر لهذا البلد المعطاء، ورأس الخيمة تشع فرحاً وبهجة وهي تستضيف شعلة الأمل وحاملي هذه الشعلة من مختلف أرجاء دول العالم، لإيصال رسالتهم للإنسانية جمعاء، بأن أصحاب الهمم هم جزء لا يتجزأ من تكوين أي مجتمع، بل هم أصحاب همم عالية، وطموحات كبيرة، وأصحاب إرادة صلبة قوية للوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم».

وكان الاحتفال الذي أقيم بكورنيش القواسم برأس الخيمة بدأ بوصول راعي الحفل سمو ولي عهد رأس الخيمة لمنصة الاحتفال عند سارية العلم على كورنيش القواسم، ليستقبل حملة شعلة الأمل، وتم عزف السلام الوطني، ثم كلمة حكومة رأس الخيمة بهذه المناسبة قدمها الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير المكتب الإعلامي لسمو ولي العهد، حيث قال: «تمثل مسيرة شعلة الأمل السبيل الأمثل لتأكيد وصول القيم والمبادئ التي تتضمنها الرسالة السامية للأولمبياد الخاص، ولن ننسى مشاركتنا في مسيرة شعلة الأمل، حيث شكلت المسيرة رحلة ملهمة لكل المشاركين، بل وعملت على بناء صداقات والتعرف على المجتمع الإماراتي عن قرب».

وأضاف: «أيام قليلة تفصلنا عن بداية الأولمبياد الخاص، ولا شك أن جميع المشاركين متحمسون للوصول إلى العاصمة أبوظبي، لحضور حفل الافتتاح والمنافسة في هذه البطولة».كما ألقى اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام الشرطة كلمة شرطة رأس الخيمة مرحباً فيها بضيوف الإمارات على أرضها الطيبة الطهور، وقال: «نحتضن هذه الفعالية الإنسانية الهامة "شعلة الأمل"،ولا شك أن مسيرة الشعلة في إمارة رأس الخيمة تعد فرصة للتعريف بأهم الأماكن السياحية والثقافية بالإمارة ومشاركة في تعزيز الوعي والتعريف بهذه البطولات».

وكانت شعلة الأمل قد انطلقت من أعلى قمة جبلية في الدولة «قمة جبل جيس» لتستقبلهم فرقة العيالة الشعبية «فرقة الرواح» بالأهازيج الشعبية والطبول التي تعكس الموروث الشعبي الإماراتي الأصيل، وشاركهم هذه الفرحة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة رأس الخيمة، كما انطلقت شعلة الأمل أيضاً في نفس التوقيت بمسار فرعي آخر، عبر فندق الريتز كارلتون بالجزيرة الحمراء وكان في استقبالهم العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية رئيس فريق لجنة تأمين شعلة الأمل برأس الخيمة، وسمية حارب السويدي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، أما المسار الفرعي الأخير فكانت انطلاقته عبر كورنيش جزيرة المرجان، بحضور عبدالله العبدولي مدير المرجان والعقيد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وبذلك تكون قد أنهت شعلة الأمل مسيرتها عبر إمارة رأس الخيمة، لتتجه نحو إمارة أم القيوين.

وفد الرئاسة الإقليمية يصل للعاصمة

وصل أمس الأول وفد من الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أبوظبي التي تتأهب لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص خلال الفترة من 14 حتى 21 مارس الجاري لتفقد الأمور التنظيمية للحدث.

وضم الوفد عضوي مجلس الإدارة، الدكتور عماد محيي الدين مدير الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات رفقة محمد الشحات المستشار الإعلامي، ويلتحق بالوفد يوم غد باقي أعضاء مجلس إدارة الرئاسة الإقليمية برئاسة أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص. وتهدف الزيارة إلى تفقد الوفد آخر مستجدات واستعدادات أبوظبي لاستضافة الحدث العالمي واستقبال الوفود.

Advertisements

اتحاد بناء الأجسام يشارك في الأولمبياد الخاص

أكد محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جاهزية حكام بناء الأجسام للمشاركة في بطولة رفع الأثقال التي ستقام ضمن الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019».

وأوضح المري أن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أشرف بنفسه على الجهود التي تبذلها لجنتا القوة البدنية والحكام من أجل رفع الجاهزية تمهيداً لتحقيق أعلى درجات النجاح في البطولة.

وكشف المري عن اعتماد القائمة النهائية للحكام الذين سيشاركون في البطولة، وهم: فيصل الغيص الزعابي رئيس لجنة القوة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، وإبراهيم آل علي رئيس لجنة حكام القوة البدنية، وفتحي الأشهب الحكم الدولي والسكرتير الفني في نادي دبي لأصحاب الهمم، إضافة إلى الحكام الدوليين صلاح طاهر العامري، وخالد الحاي، ومحمد سالم عيسى، وسعيد جمعة الماس، وعبدالله موسى الطويل، وبدر ناصر آل علي، ووليد نور الدين، وراشد العمري، وياسر عبده مسعد، ووسام عبدالرحيم، ونادر محمود مرعي، ومحمد كريم، وثلاث حكمات مواطنات هن آمنة سالم المهيري وعائشة عبدالله ومريم يوسف الرئيسي.

"أدنوك" تدعم الأولمبياد

عرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على الشاشة الإلكترونية الملاصقة لواجهة مبنى الشركة مقابل قصر الإمارات على كورنيش أبوظبي مساء أمس الأول مقطعاً قصيراً تحت شعار «نتدرب معاً» دعماً للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بوصفها الراعي الرئيسي للبطولة.

واستعرض المقطع في بدايته أبرز لاعبي منتخبات الإرادة المشاركين في 24 لعبة لتعريف الجمهور بهم قبيل افتتاح البطولة في 14 مارس الجاري فضلاً عن توجيه الدعم المعنوي للاعبين وإرسال رسائل الاهتمام إليهم، وانتهى المقطع بجملتين تحفيزيتين هما نقف معاً، ونتدرب معاً.