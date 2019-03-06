615 ألف درهم لأبطال السباق الـ 10 في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عقدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي مؤتمراً صحفياً، ظهر أمس الثلاثاء، بقاعة المجلس بالمبنى الرئيسي للمضمار، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثل إسطبلات ومزارع شادويل، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وميشيل خوري من شركة فريلاند، وأيمن الحوت من شركة مارش للتأمين.

وأكد ياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن عدد الخيول التي ستشارك في سباق بعد غد الجمعة 86 خيلاً، ومجموع الجوائز 615 ألف درهم، تتوزع على أشواط السباق بواقع 80 ألف درهم للشوط الأول برعاية شادويل، و75 ألف درهم للشوط الثاني برعاية فريلاند، والشوط الثالث برعاية مؤسسة تسويق السباقات الإيرلندية، وجائزته 95 ألف درهم، والشوط الرابع الرئيسي وجائزته 115 ألف درهم برعاية شادويل فارم، و75 ألف درهم للشوط الخامس برعاية مارش للتأمين، و80 ألف درهم للشوط السادس برعاية ديرنزتاون إستد، أما الشوط السابع فجائزته 95 ألف درهم برعاية شادويل.

وأعلنت إدارة المضمار،عن تنظيم الحفل العاشر قبل الأخير لسباقات الموسم السابع والعشرين بالمضمار العائلي، وكشفت فيه عن رعاة السباقات شركاء المضمار، وبرنامج الحفل الذي سيقام نهار الجمعة الموافق 8 مارس/‏ آذار 2019.

كما أكدت اكتمال استعدادات لجانها التنظيمية والهندسية والفنية والإدارية، وتجهيزها لكافة المرافق الخدمية داخل المضمار؛ لاستقبال الجمهور، وإخراج السباق العاشر بالصورة التي تليق بسمعة المضمار، والتي يستحقها الجمهور، في مسعى منها لأن يقضي الجميع يوماً ممتعاً في رحاب المضمار الأصفر.

ورحّب المهندس شريف الحلواني برعاة السباقات بمضمار جبل علي، لرعايتهم لسباق (الصفوح) الذي يعد العاشر وقبل الأخير لسباقات المضمار الأصفر، والذي ستقام فعالياته نهار بعد غدٍ الجمعة،برعاية من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الداعم الرئيسي لمضمار جبل علي، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة، وقال إنه في هذا السباق سترعى إسطبلات ومزارع سموه أربعة أشواط.

وقال: بناءً على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نعلن أن مضمار جبل علي سيواصل دعمه وتواجده هذا العام كراعٍ رئيسي لأحد السباقات بمضمار نيوبري بالمملكة المتحدة، والذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأشاد بتجاوب وحماس جماهير سباقات مضمار جبل علي، لحضورها المكثف والدائم، الذي يزيد من الإثارة التي تسهم في نجاح السباقات، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سيستمر المضمار العائلي في احتضان مشروع الأسر المنتجة، وكذلك منتجات أصحاب الهمم.

الصايغ: مضمار جبل علي أسهم في تطوير السباقات

ثمن ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ممثل إسطبلات ومزارع شادويل، الدور الكبير الذي تقوم به إدارة مضمار جبل علي برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ودورها الرائد في تهيئة الأجواء بالمضمار الأصفر لاستضافة الرعاة والملاك والجماهير بسباقات قوية مميزة.

وقال: يسر شادويل أن تكون أحد الرعاة يوم الجمعة القادم بالمشاركة مع شركات متميزة، ونأمل أن يظل مضمار جبل علي رافدا مهما من روافد الفروسية وسباقات الخيل بالبلاد.

وأعرب الصايغ عن سعادته بنجاح الموسم بمضمار جبل علي، مؤكدا أنه أصبح من أكثر المضامير تميزا ويساهم في عكس تطور وقوة سباقات الخيول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: نسعد جدا بالنجاح الذي حققه مضمار جبل علي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأن مواسم سباقات مضمار جبل علي حققت قفزات هائلة في مسيرة تطوير السباقات إلى غايتها المنشودة، ولاسيما أن سباقاتنا أصبحت كثيرة وتثير اهتماما عالميا ومتزايدا ونحظى بمشاركة خير الخيول من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الصايغ أن إسطبلات ومزارع شادويل المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ستكون حاضرة خلال الموسم القادم في جبل علي، ويمضي برنامج الرعاية المحلية والعالمية حسب توجيهات سموه، لتقوم مزارع وإسطبلات شادويل وديرنز تاون بدورها في المشاركة والرعاية في السباقات التي تقام خارج وداخل الدولة.

خوري: المضمار الأصفر يتميز بالحضور الجماهيري

Advertisements

قال ميشيل خوري ممثل شركة فريلاند للمقاولات والديكور، إن الموسم الحالي للسباقات بمضمار جبل علي حقق نجاحاً كبيراً من حيث قوة السباقات والحضور الجماهيري الكبير.

وقال: نفخر بالمشاركة في فعاليات سباقات الخيل التي تقام بمضمار جبل علي، ونعتبرها واجباً وطنياً لما يمثله المضمار من قيمة كبيرة داخل وخارج البلاد لمحبي سباقات الخيل.

وتقدم ميشيل خوري بالشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كما شكر إدارة مضمار جبل علي بقيادة المهندس شريف الحلواني على ما تبذله من جهود لإنجاح موسم السباقات.

الحوت: مارش مستمرة في الشراكة مع جبل علي

عبر أيمن الحوت، ممثل شركة مارش للتأمين، إحدى الشركات الراعية لسباق «الصفوح»، عن رغبتهم في استمرار شراكتهم مع مضمار جبل علي لسنوات مقبلة بعد الفوائد الكبيرة التي جنوها، وقال: نشكر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي هذا الصرح العملاق، كما نشكر جهود اللجنة المنظمة وفريق العمل، ونأمل أن تتواصل نجاحاتهم في تنظيم السباقاتوالتي تمثل وجها حضاريا من أوجه إمارة دبي، ويسعدنا دائما أن نكون جزءا من هذه النجاحات.

جوائز عينية ونقدية للجمهور

رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي، جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات مقدمة من الشركات المساندة والداعمة، لإنجاح السباقات بالمضمار الأصفر.

كما رصدت جوائز نقدية لمسابقة الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 121500 درهم، ويقدم مضمار جبل علي، سيارة (شيري) موديل 2018، سيتم السحب عليها بعد نهاية الشوط السابع.