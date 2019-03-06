شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير للمستقبل في دوري المؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى حقق فريق المستقبل متصدر دوري المؤسسات لكرة القدم فوزاً كبيراً على الظفرة بسباعية نظيفة، كما أمطر فريق تنمية الإمارات شباك فريق ترانسكو 6-3، على استاد سلطان بن زايد الفرعي بمقر اتحاد المؤسسات في العاصمة أبوظبي.

وأكد فريق المستقبل صدارته للمنافسة بفوز عريض بسبعة أهداف سجلها تكوي بيرتراند ثلاثة أهداف «هاتريك»، ومحمد سلامة سجّل هدفين، وهدف لكل من بندر سعيد وسيد بوبو، وأدار المباراة الحكم عبدالله جاسم وساعده على الخطوط سعيد المنصوري وسعيد المرزوقي.

وفي المباراة الثانية تفوق فريق تنمية الإمارات على نظيره ترانسكو 6 -3، وأحرز أهداف الإمارات علي محمد «هاتريك»، وهدف لكل من راشد سيف وعماد ونداهي وعمران يعقوب، وأحرز أهداف ترانسكو ماهر أحمد وهزاع الشرياني وعادل عطية، وأدار اللقاء الحكم أحمد فرحان بمعاونة سليمان السناني ومحمد الشامسي.

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