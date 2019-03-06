عين ألفيش على مونديال 2022



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش رغبته في خوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، على الرغم من بلوغه حالياً الخامسة والثلاثين من العمر.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي «مجسدي يحمل الإجابة بالنسبة إلي. عندما أرى أنني لم أعد قادراً على المنافسة سيحين الوقت للتوقف».

وتابع «ما أعرفه هو أنني سأحاول المشاركة في كأس العالم 2022. هدفي هو القتال لأكون هناك، المفتاح ليس في يدي، لكنني سأحاول».

وأمضى ألفيش 14 سنة في إسبانيا التي وصلها مع نادي إشبيلية في 2002، قبل الانتقال الى يوفنتوس ومنه إلى سان جيرمان،وعلى رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، يبدي رغبته في البقاء في العاصمة الفرنسية.