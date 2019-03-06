تعاون بين «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ومدرسة الرسالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع «نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» اتفاقية؛ للتعاون الرياضي والثقافي مع «مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية» في منطقة الرحمانية بالشارقة، وتهدف الاتفاقية إلى دعم ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في صفوف طلاب وطالبات المدرسة.

حضر توقيع الاتفاقية ب«مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية» أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه أحمد الجروان، وعضو مجلس الإدارة عبيد العسم، إلى جانب عدد من مدربي ومسؤولي النادي، بينما حضر من الجانب الآخر راج المدير العام لمجموعة أثينا للتعليم، وإيان ماكتيف المدير الأكاديمي، وبول جريمود مدير المدرسة، وأحمد السيد رئيس قسم التربية الرياضية، واشتياق علي منسقة الأنشطة، وسارة شاهين نائبة المدير.

وتنص الاتفاقية على فتح مركز تدريب دائم لرياضات الدفاع عن النفس في المدرسة؛ لتدريب طلاب المدرسة خلال الفترة الصباحية، وتدريب أبناء منطقة الرحمانية والمناطق المجاورة لها خلال الفترة المسائية؛ وذلك من خلال توفير كادر تدريبي فني متخصص من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ووقع من جانب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على الاتفاقية أحمد سعيد الجروان، بينما وقع من جانب مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية بول جريمود.

وأكد أحمد عبدالرحمن العويس، أن أسرة النادي حريصة على تنفيذ توجيهات

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالعمل على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف النشء الجديد، وما يساهم بالمحافظة عليهم، وتطوير الكفاءة الرياضية لديهم، والعمل بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتعزيز ثقافة ممارسة رياضة الدفاع عن النفس، وأثنى العويس على دعم الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام.

من جانبه، أوضح أحمد سعيد الجروان: إن الهدف من توقيع الاتفاقية هو إيصال رسالة ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس للطلبة والطالبات، وقال: يتطلع مجلس إدارة النادي إلى مواصلة متابعة نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس في المدارس الخاصة، بما يخدم تنمية ثقافة ممارسة الرياضة.

بدوره عبّر إيان ماكتيف المدير الأكاديمي لمجموعة أثينا عن سعادته بهذا التعاون المشترك، مبيناً أن الاتفاقية ستساهم في تطوير الجانب الذهني للطلاب والطالبات.