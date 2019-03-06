«برزر غاز» يتوج بكأس التحدي للكركيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق برزر غاز، بطلاً لكأس التحدي للكركيت والذي استضافه نادي العين للفروسية والرماية والجولف، واختتمت منافساته يوم الجمعة الماضي، وشاركت فيه ثمانية فرق من العين، أبوظبي، دبي، الشارقة وعجمان.

وتقام المباريات في نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، وأقيمت كل مباراة من 30 نقطة بدلاً من 20 نقطة، وقدمت الفرق المشاركة مستويات جيدة وكان التنافس بينها على أعلى مستوى فني وبروح رياضية عالية.

وفي نهاية البطولة قام توم بوكانان، مدير العمليات بالوكالة بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بتتويج فريق برزر غاز بطل هذه النسخة وتسليمه كأس البطولة وحل فريق وزارة الصحة أبو ظبي في المركز الثاني، كما تم تكريم محمد الأزهر كأفضل لاعب في المباراة النهائية وأرسلان جونيد من فريق برزر غاز أفضل لاعب في البطولة وأياز بات أفضل باتمان في البطولة وأيضاً جامشيد بوت من فريق وزارة الصحة.