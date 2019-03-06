حوار رياضي مفيد لمراحل الحمرية السنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة كرة القدم التابعة للجنة الرياضية في نادي الحمرية حواراً رياضياً، بحضور لاعبي كرة القدم من فرق المراحل السنية المختلفة، بجانب الجهازين الإداري والفني.

أدار الحوار أحمد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، وأكد حرص النادي على تبني سياسات من شأنها تعزيز الحوار والنقاش في مختلف الجوانب الرياضية، والتي تشكل أهمية للاستماع إلى الآراء ومناقشتها، وبالتالي تنمية الجوانب الرياضية في النادي.

وفتح الكتبي المجال أمام اللاعبين الصغار والنشء للمشاركة بطرح آرائهم في أوجه علاقاتهم مع بعضهم بعضاً، وجدول المباريات وآليات التدريب، والاستفادة من المرافق والصالات المتاحة في النادي.

وشارك الجميع في مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية والرياضية والبنود التنظيمية والخدمات التي تقدمها إدارة النادي للاعبين. وأعرب اللاعبون المشاركون عن سعادتهم بدعم النادي لهم وتوفير مختلف الإمكانات لمواصلة تدريبهم وتقديم أفضل العروض الرياضية في الدوري، علاوة على تعويدهم الأخلاق والقيم الفاضلة.